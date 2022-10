De mogelijke komst van acht tot tien 'asowoningen' in de wijk Vathorst houdt niet alleen inwoners van Amersfoort bezig, maar óók die van buurgemeente Nijkerk. De huisjes voor mensen met aanpassingsproblemen komen op een paar 100 meter van de gemeentegrens, waardoor Nijkerk maar zo het kind van de rekening kan worden.

Dat vreest althans Cathy van Manen, raadslid van De Lokale Partij (5 van de 27 zetels in de gemeenteraad). "De Skaeve Huse (zoals de woningen officieel heten, red.) komen aan een weg waar dagelijks vooral jongeren langsfietsen", zegt ze. "Ik zeg niet dát het misgaat met de bewoners van de woningen, maar áls het misgaat is de kans groot dat Nijkerkers daar last van hebben."

Hóe het mis kan gaan, blijkt volgens het raadslid uit coffeeshop 't Klavertje. "Die ligt op grondgebied van Amersfoort, maar op steenworp afstand van Hoevelaken, gemeente Nijkerk. Met als gevolg dat overlast, die nou eenmaal bij een coffeeshop hoort, vooral merkbaar is op 'ons' grondgebied."

Van Manen heeft burgemeester Renkema inmiddels opgeroepen zijn ambtsgenoot Bolsius op het matje te roepen. Volgens haar heeft Amersfoort namelijk Nijkerk niets laten weten, waardoor de politiek de komst van de huizen 'uit de media moest vernemen'. Niets van waar, zegt Sonja van Beek, woordvoerder van 'gebeten hond' Amersfoort. "Zowel tussen de gemeentebesturen als tussen ambtenaren is contact geweest."

Niet alleen in Nijkerk is overigens onrust over de komst van de Skaeve Huse. Op een informatieavond bleek vorige week nog dat ook Vathorsters zich zorgen maken. "Waarom niet voor Zon en Schild gekozen? Op dat terrein is plek genoeg", was één van de reacties die avond.