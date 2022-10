In de Frans Halsstraat en de Jacob van Ruysdaelstraat in Voorthuizen zijn donderdagmorgen vijftien woningen ontruimd. Terwijl medewerkers asbest verwijderden, raakten ze een gasleiding waarna een korte brand ontstond.

De medewerkers konden de brand zelf blussen, maar de gasleiding is lek. In de woning waar werd gewerkt is daardoor veel gas vrijgekomen. Omliggende huizen zijn ontruimd en de straten afgesloten.

Netbeheerder Liander is onderweg om het lek te dichten.