Een uitstapje naar de haven op de Isselt en een rijtour door Amersfoort. Het was het allemaal nét niet. Dus komt de Sint in 2022 gewoon weer oud en vertrouwd naar de Eemhaven en kunnen honderden kinderen hem verwelkomen. Slapen? Dat doet hij dit jaar ook op een andere plek.

Vrije inloop, geen QR-codes en gewoon ouderwets genieten van de aankomst van Sinterklaas. Na meerdere jaren met beperkingen, zal de intocht in Amersfoort weer vrij toegankelijk zijn. Op zaterdag 12 november om 12.00 uur zetten de goedheilig man en zijn pieten voet aan wal.

De stoomboot komt die dag vanuit de Eem richting de Eemhaven gevaren, waar kinderen zowel op de Grote Koppel als de Kleine Koppel kunnen staan. Sinterklaas en de pieten zullen vervolgens langs de kinderen lopen om handjes te geven en om pepernoten uit te delen.

Op het Eemplein, bij de Pathé bioscoop, zal Sinterklaas slapen. "De kinderen kunnen hem op 19 en 26 november en op 3 december om 9.30 uur wekken en diezelfde dagen om 16.45 uur naar bed brengen", laat de organisatie weten. "Dat is nodig, want hij is al op leeftijd en heeft de hulp van de kinderen en pieten zeker nodig."

Op de eerder genoemde zaterdagen zijn er tal van activiteiten in of rondom de binnenstad van Amersfoort. Zo is er een speurvaart (tegen een kleine vergoeding), een knutselkamer en lopen pieten en Sinterklaas die dagen door het centrum of op het Eemplein.

Tot slot kunnen kinderen brieven en/of tekeningen 'geven' aan de Sint, door deze door de brievenbus bij de Pathé Bioscoop te stoppen. "En doen kinderen daar hun adres én postzegel bij, dan krijgen ze post terug van Sinterklaas en zijn schrijfpiet."