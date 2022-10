Aan de Koningsweg in Soest zijn meerdere bushokjes vernield. De ravage is enorm. Bij sommige bushokjes is het glas er volledig uit geslagen. Bij andere zitten gapende gaten in het glas.

Wanneer de bushokjes zijn vernield, is niet duidelijk. En ook wie dat hebben en gedaan waarom, is onbekend. Tot zover zijn er nog geen aanhoudingen verricht voor de vernielingen. Wel zal de ravage die is aangericht opgeruimd moeten worden. De gemeente Soest was niet bereikbaar voor een antwoord.