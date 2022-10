Niet betaalde rekeningen, daar weten ze bij de gemeente Soest alles van af. De teller staat inmiddels op 204.118,67 euro. Zoveel geld mist de gemeente sinds 2014 omdat mensen of bedrijven hun belastingen of rekeningen niet betalen.

Faillissement, overlijden, onbekende erfgenamen, schuldsanering, spoorloos verdwenen: de redenen waarom Soest z'n geld niet meer terugziet, zijn divers.

Vooral 2018 was een piekjaar. Toen noteerde de gemeente 84.000 euro aan gemiste inkomsten, nadat in 2017 al 33.000 euro werd gemist. Ook 2019 met 42.000 euro en 2020 met 25.000 euro waren slechte jaren. Andere jaren lag dit tussen 435 euro (dit jaar) en 8300 euro (in 2016).

Deurwaarder

Zelfs de deurwaarder weet niet in alle gevallen het geld binnen te slepen. Beslag leggen op loon, banksaldo, onroerend goed of auto, zelfs dat lukte in een aantal gevallen niet. Probleem is bovendien dat gemeenten vaak achter in de rij staan, blijkt uit diverse publicaties.

Eerst mogen het Rijk en andere schuldeisers zoals hypotheekverstrekkers proberen nog wat geld los te peuteren. Vaak is de pot dan al leeg als de gemeente op de stoep staat. Maar soms was er helemaal geen stoep: 9300 euro mist Soest omdat mensen met onbekende bestemming zijn vertrokken.