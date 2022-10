Provincie Utrecht moet ingrijpen bij drie biomassacentrales in Amersfoort, vindt Mobilisation for the Environment (MOB). Volgens de milieuclub zouden de biomassacentrales de natuurbeschermingswet overtreden door het stikstof dat zij uitstoten. MOB heeft een handhavingsverzoek bij de provincie ingediend.

De stikstofuitstoot kan volgens de milieuclub beschermde natuurgebieden verstoren. Bovendien gebruiken de biomassacentrales 'resthout', zoals houtsnippers, zaagsel of schors. 'Dit resthout dient echter in het bos achter te blijven. Resthout is van belang voor de biodiversiteit van het bos en de opbouw van koolstof in de bosbodem', aldus MOB. Verder stelt MOB dat de centrales de klimaatcrisis verergeren. 'De CO2-uitstoot per opgewekte energie-eenheid is hoger dan die van kolen." Voorstanders wijzen erop dat de centrales kunnen blijven zolang er genoeg nieuwe bomen worden geplant die de uitgestoten CO2 weer kunnen opnemen. Eerder tikte de rechter de provincie Overijssel op de vingers voor het gebrek aan handhaving bij verschillende biomassacentrales. De rechter vindt dat de provincie dat besluit beter moet onderbouwen en moet laten zien dat ook het belang van de natuur wordt meegewogen.