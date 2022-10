Het aantal Oekraïense noodwoningen naast het Meander ziekenhuis in Baarn is toch uitgebreid. Nu staan er in totaal zes noodwoningen, die vierentwintig vluchtelingen tijdelijk onderdak moeten bieden.

Eerder werd het verzoek van de Stichting tot Behoud Maarschalkerbos, om de plaatsing van de woonunits op het terrein stil te leggen, al afgewezen. Twee woonunits stonden er al, maar nu zijn er nog vier bijgekomen. Een dagverblijfunit zal later nog worden geplaatst. Baarn laat weten dat de cabines er voorlopig voor twee jaar zullen staan. Stichting tot Behoud Maarschalkerbos spande eerder een kort geding aan tegen de gemeente om de plaatsing te stoppen. In een legaat, dat honderd jaar geleden is geschreven, zou zijn genoteerd dat er op het terrein van het Maarschalkerbos nooit gewoond mag worden. De kortgedingrechter wees dit verzoek afgelopen vrijdag af, omdat het belang van inwoners van Baarn om in het bos te recreëren niet in verhouding staat met het belang om vluchtelingen te huisvesten. Amersfoort Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort