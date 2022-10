Een scooterrijdster is maandag om 13.40 uur aangereden door een automobilist op de Wesselseweg in Barneveld. De scooterrijdster reed op het fietspad en werd te laat gezien door de automobilist, met een botsing tot gevolg.

De vrouw op de scooter is met letsel aan haar been naar het ziekenhuis gebracht. Haar scooter is erg beschadigd. De automobilist bleef ongedeerd.