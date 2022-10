Het leerlingenvervoer in Nederland staat onder druk. Ook in Amersfoort kampt de taxibranche met enorme personeelstekorten, waardoor leerlingen vaak te laat op school komen. Verschillende gemeenten in regio Amersfoort starten nu een proef met elektrische fietsen.

Voor leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen of ver weg wonen, komt de gemeente met een speciaal programma dat ervoor moet zorgen dat leerlingen straks zélf op de e-bike naar school kunnen fietsen. Het project, genaamd Snelbinders, moet de druk op het leerlingenvervoer in de regio verminderen. De gemeente Amersfoort slaat daarom de handen ineen met Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg. "De gemeenten vinden het belangrijk dat leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig naar school kunnen gaan. Daarom stimuleren ze initiatieven die bijdragen aan de zelfredzaamheid van de leerlingen", laat de gemeente Amersfoort weten. De zes gemeenten werken samen met het Axia-Collega en De Have Kennisdelers, een organisatie die zich bezighoudt met mobiliteit. Deelnemende leerlingen volgen eerst een cursus. Tijdens die cursus is er assistentie aanwezig, voor het geval ze pech krijgen. Als ze zuinig zijn op de fiets mogen ze deze na vier jaar houden. Een eerste groep leerlingen heeft afgelopen week al een elektrische fiets en certificaat gekregen van wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh (onderwijs). Volgende maand begint een tweede groep van tien leerlingen met de cursus. Het leerlingenvervoer in heel Nederland staat onder druk. Onlangs bood de voorzitter van Leerlingen Belang Voortgezet Onderwijs (LBVSO), Elijah Delsink een petitie met 100.000 handtekeningen aan in Den Haag. Met de petitie hoopt Delsink dat het leerlingenvervoer in Nederland verbeterd wordt. Dit schooljaar lijkt een dieptepunt bereikt, talloze kinderen die naar het speciaal onderwijs moeten staan uren te wachten of worden helemaal vergeten.