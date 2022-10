In de Amersfoortse wijk Vathorst hebben in de nacht van zaterdag op zondag twee branden gewoed. Buurtbewoners van de Dassenberg werden in eerste instantie opgeschrikt door een brand in een aanhanger. Tientallen meters verderop was het ook raak. In een steegje stonden twee afvalcontainers in brand.

De branden braken rond 0.30 uur uit. De aanhanger was gevuld met banden en velgen, waardoor er flinke rookontwikkelingen ontstond. Meerdere omwonenden kwamen meteen in actie en gingen de vlammen te lijf met tuinslangen, emmers vol water en en een brandblusser in afwachting van de brandweer. Niemand raakte gewond bij het blussen van de branden. Uiteindelijk was het de brandweer die de vlammen wist te blussen. Omdat zowel de containers als de aanhangwagen tegen de gevels van huizen aan stonden, controleerde de brandweer na het blussen de gevels met een warmtecamera. Vermoedelijk gaat het om brandstichting, maar de politie heeft nog niemand aangehouden. Wel wordt er onderzoek gedaan naar de incidenten.