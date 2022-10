Een in slaap gevallen bestuurder heeft zaterdagmiddag een ongeluk op de A28 bij Nijkerk veroorzaakt. Twee rijstroken moesten worden afgesloten en het verkeer werd tijdelijk over de vluchtstrook geleid. Inmiddels zijn alle rijbanen weer vrijgegeven.

Bij het ongeluk waren twee auto's betrokken, maar van letsel was geen spraken, zo meldt de politie op Facebook. "Maar er was wel veel schade. Het bleek dat een bestuurder in slaap was gevallen en hierna tegen een zwarte personenauto aan was gereden."

Het ongeluk veroorzaakte een file van zo'n 6 kilometer. De vertraging was zo'n 45 minuten. Ook in tegenovergestelde richting ontstond een file doordat mensen vaart minderden om te kijken, zo meldt de ANWB.

De politie waarschuwt voor vermoeidheid op de weg. "Maar liefst één op de vijf ernstige verkeersongevallen wordt veroorzaakt voor vermoeidheid. Neem na twee uur rijden een kwartiertje rust en houd het koel in de auto. Warmte en roken maken je slaperig", aldus de politie. Ook tipt de politie om vooral geen zware maaltijden te eten wanneer je lang achter het stuur zit. "Eet en drink regelmatig iets kleins en licht verteerbaars. Een volle maag maakt je moe."