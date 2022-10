Minimaal dertien slachtoffers zijn in de handelswijze van de 17-jarige A. uit Amersfoort getrapt. De verdachte deed zich op Marktplaats voor als betrouwbaar persoon, maar toen onschuldige burgers ter verificatie 1 cent overmaakten, werden hun rekeningen geplunderd.

Of ze het betaalverzoek met een bedrag van 1 cent konden accepteren. Dat was de werkwijze van A, in de periode van 26 februari tot en met 14 juli van dit kalenderjaar. Op die manier zou hij volgens eigen zeggen kunnen checken of de verkopende partij wel te vertrouwen was.

Maar er was één iemand niet te vertrouwen en dat was volgens het Openbaar Ministerie de 17-jarige zelf. Want wat de slachtoffers niet wisten, is dat ze terechtkwamen op een nagemaakte website die A. toegang gaf tot de bankgegevens.

A. moest zich hiervoor vrijdagmiddag verantwoorden. Dit gebeurde, omdat de Amersfoorter minderjarig is, achter gesloten deuren. De aanklager houdt A. verantwoordelijk voor oplichting, computervredebreuk en diefstal van geldbedragen.

De puber hoorde 180 dagen jeugddetentie tegen zich eisen, waarvan 128 dagen voorwaardelijk, met aftrek van het voorarrest. Omdat dit 52 dagen bedroeg, hoeft hij niet opnieuw de cel in. Wel eiste het OM nog 120 uur taakstraf.