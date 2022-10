Er is nog steeds geen oplossing voor het wekelijkse tafereel dat zich rondom bosdorp Lage Vuursche afspeelt. Vooral in de weekenden wordt het dorp bedolven onder een stroom aan bezoekers. Parkeerterreinen staan overvol en het verkeer loopt vast.

Afgelopen weekend was het weer raak, massaal trokken mensen met de auto naar Lage Vuursche. Door de drukte was de gemeente Baarn genoodzaakt om toegangswegen af te sluiten zodat het dorp nog bereikbaar bleef voor hulpdiensten.

Verschillende partijen in de gemeenteraad pleiten voor snel overleg tussen de gemeente, Staatsbosbeheer en landgoed Pijnenburg. Er wordt gedacht aan het invoeren van betaald parkeren in het gebied. Ook wordt er gepleit voor overleg met de NS over een mogelijk arrangement om treinreizen aantrekkelijker te maken. Het initiatief van CDA, ChristenUnie en 50-Plus werd echter niet gesteund door de rest van de gemeenteraad.

Binnenkort is er overleg tussen burgemeester en wethouders en de Contactcommissie Lage Vuursche, de ‘dorpsraad’. In dit overleg wordt onder meer aandacht besteed aan de drukte en de problemen die daar uit voortkomen. Er is ook een gebiedsvisie in de maak voor het bosgebied, maar wanneer dit af is, is nog onduidelijk.