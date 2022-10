In de Brouwerstunnel in Amersfoort is vrijdagmiddag rond 14.00 uur een vrouw van haar fiets gevallen. Dit gebeurde nadat zij een aantal jongeren, die ook van hun fiets vielen, moest ontwijken.

De jongeren kwamen er goed vanaf, maar de vrouw moest met de ambulance naar het ziekenhuis. Hoe de jongeren ten val kwamen, is onduidelijk. Hoe ernstig de vrouw gewond is geraakt is ook niet bekend.