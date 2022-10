Het UWV heeft in vergelijking met vorig jaar bijna 24 procent minder WW-uitkeringen verstrekt in Amersfoort. Ondanks dat er meer mensen weer aan het werk zijn, is er nog een grote vraag naar mensen die zijn gespecialiseerd in techniek en ICT. Die zijn hard nodig voor de energietransitie.

Het UWV verstrekte eind september in Amersfoort 2.850 lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 25 minder dan een maand daarvoor. Ten opzichte van een jaar eerder zijn er 896 uitkeringen minder verstrekt. Volgens het UWV komen de meeste werklozen nu nog uit de sectoren commerciële dienstverlening en zorg en welzijn.

Met de stijgende gasprijzen willen veel bedrijven inzetten op energietransitie, zo ook in Amersfoort. Uit een publicatie van het UWV blijkt dat daar voornamelijk (elektro)technische beroepen als elektriciens, installatiemonteurs, monteurs van elektriciteitsnetten en lassers voor nodig zijn. Maar het aantal openstaande vacatures is in het tweede kwartaal van dit jaar met bijna tweehonderd toegenomen in vergelijking met het eerste kwartaal.

Steeds vaker in de wacht

Maar er is niet alleen een toenemend tekort aan technische beroepen in de gemeente, zo is het aantal openstaande vacatures voor klantcontactmedewerkers ook gestegen. Dat maakte het UWV vorige maand bekend. De vraag naar klantcontactmedewerkers is met 38 procent toegenomen sinds vorig jaar. Dankzij de krapte op de arbeidsmarkt, hebben deze bedrijven steeds meer moeite om deze vacatures te vullen. Klanten merken dit doordat ze telefonisch steeds vaker lang in de wacht worden gezet.

Bedrijven en instanties, zoals de overheid, banken, zorgverzekeraars en energieleveranciers bieden steeds vaker diensten online aan. Hierdoor is er toenemende vraag naar online en telefonisch klantcontact, in plaats van klanten die face-to-face geholpen willen worden.