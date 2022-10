Even leek het er woensdagavond op dat bij een woning aan de Vijver in de binnenstad van Amersfoort, brand was uitgebroken. En dus ging de brandweer met grote spoed ter plekke. ,,Bij een historische woning zijn we altijd extra alert”, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht weten.

Na kort onderzoek rond het pand, bleek van vlammen geen sprake. Wel is er rookontwikkeling geweest, laat de VRU weten. De brandweer onderzoekt nog waar de rook vandaan kon komen. De bewoners waren niet thuis en er raakte niemand gewond.