De doorstroomregeling die de gemeente Amersfoort in juni 2021 startte, heeft in één jaar tijd voor 155 verhuizingen gezorgd. Daarmee overtreft de pilot de ambitie van de gemeente om 100 verhuizingen te realiseren.

Begin maart berichtte deze krant al over het succes van de regeling. Toen was de pilot een half jaar onderweg en hadden er 76 verhuizingen plaatsgevonden.

Inmiddels is dit aantal opgelopen naar 155. Daarvan ging bijna de helft, zo'n 75 verhuizingen, via Van Groot naar Beter: een regeling waarbij huurders met voorrang verhuizen van een grote woning (minimaal vier kamers) naar een kleinere woning (maximaal drie kamers), voornamelijk bedoeld voor ouderen.

Astrid Janssen, wethouder Wonen, is blij met de cijfers: ,,De pilot laat zien dat doorstromen op de woningmarkt mogelijk is met de juiste maatregelen. En dat is belangrijk in deze tijd van woningnood.” Ook Peter Toonen, directeur-bestuurder van Omnia Wonen, toont zich tevreden.. ,,Doordat mensen gebruikmaken van de diverse regelingen, komt de vastzittende woningmarkt in beweging. Dat is gezien de lange wachttijden ontzettend hard nodig.”