De gemeente Amersfoort gaat mensen met een verblijfsstatus zes weken lang voorrang geven op vrijgekomen sociale huurwoningen in de stad. In totaal zullen 145 statushouders vanaf 1 november verhuizen naar ongeveer 45 woningen in de gemeente.

Vanaf 1 november zullen vrijwel alle vrijgekomen sociale huurwoningen worden toegewezen aan mensen die reeds een verblijfsstatus hebben. Van deze groep mensen - bestaande uit voornamelijk alleenstaanden en (grote) gezinnen - was al langer bekend dat zij op termijn, in 2022 of 2023, naar Amersfoort zouden komen. Dit gebeurt nu dus in november en december, wanneer de beoogde 45 sociale huurwoningen voor hen vrijkomen.

De plaatsing van de statushouders wordt niet zomaar gedaan, laat de gemeente weten. " Er is oog voor een woning die past bij de gezinssamenstelling. Een jong persoon komt niet in een seniorencomplex. Ook blijven er woningen beschikbaar voor noodsituaties in onze stad, bijvoorbeeld als een inwoner dakloos wordt of noodgedwongen door sloop moet verhuizen."

De gemeente Amersfoort hoopt met de nieuwe maatregel de doorstroom in de overvolle asielzoekerscentra, zoals die in Ter Apel, te bevorderen. Op die plekken verblijven nu 'onbedoeld' Amersfoortse statushouders, terwijl zij eigenlijk een woonplek in de stad zouden moeten krijgen. Dat deze groep in gemeenten een woonplek krijgen, werd in augustus van dit jaar vastgelegd in het zogenoemde Bestuursakkoord. Daarin staat onder andere dat gemeenten in de tweede helft van 2022 meer dan 20.000 statushouders van een woning moeten voorzien.

Astrid Janssen, wethouder Wonen, noemt de maatregel 'bijzonder', maar ook 'nodig op dit moment'. "Iedereen wil een woonplek waar je je thuis voelt en jezelf kan zijn. Dat is een enorme uitdaging in deze tijden van woningnood, met name voor groepen die nu geen eigen woonplek hebben, zoals statushouders of anderen in een kwetsbare situatie. Voor hen staat het leven daardoor vaak stil. Ook zij moeten net als een ander een kans krijgen om een toekomst op te bouwen vanuit een stabiele woonplek."

De gemeente benadrukt dat het de andere groepen woningzoekenden niet vergeet. "We blijven aandacht houden voor andere groepen woningzoekenden. De druk op de woningmarkt raakt immers alle inwoners die een woning zoeken in Amersfoort." Zo komen er tot 2030 per jaar zo'n duizend woningen bij en worden er diverse maatregelen genomen om doorstroom in de stad te stimuleren. Ook werden er in de afgelopen jaren ruim 650 tijdelijke woningen gerealiseerd.

In 2021 kwamen er netto 320 nieuwe sociale huurwoningen bij. De wachttijd voor een huurwoning is in Amersfoort gemiddeld zeven jaar.

De gemeente Amersfoort is niet de eerste die voorrang verleent aan statushouders: de gemeente Utrecht ging hen deze zomer voor. Vanaf 1 augustus werden ook in die stad de sociale huurwoningen zes weken lang uitsluitend beschikbaar gesteld voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Op die manier wilde het college de meeste van de 490 statushouders die in de wachtrij stonden in één keer huisvesten. Dit bleek uiteindelijk binnen vier weken gerealiseerd te zijn.