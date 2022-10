Na vijf weken is het dan zover: De Bisschopsweg tussen Bunschoten-Spakenburg en de A1 bij Baarn gaat dinsdagavond weer open. De drukke provinciale weg was dicht vanwege groot onderhoud in opdracht van de provincie Utrecht.

Vooral de opknapbeurt van de ophaalbrug over de Eem bij Eembrugge kostte veel tijd. Daarom kon het laatste stukje asfalt tussen de ophaalbrug en de stoplichten bij de Eemweg vandaag, dinsdag 18 oktober, pas worden geasfalteerd. Vanavond om 22.00 uur gaat de provincieweg weer open voor al het verkeer. Amersfoort Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort