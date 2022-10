Het nieuwste slachtoffer in de 'epidemie' aan deelscooterbranden in Amersfoort viel maandagavond. Deze keer brandde een Go Sharing-scooter op de Noordewierweg uit.

Maandagavond, rond negen uur, reageerde de brandweer op wéér een scooterbrand in Amersfoort. Ongeveer twintig minuten later was het vuur geblust, waarna nog een half gesmolten karkas achterbleef. De politie deed met meerdere teams en met speurhonden onderzoek. De groene deelscooters van Go Sharing zijn al ruim anderhalf jaar met regelmaat het doelwit van vandalen. Begin oktober leek de politie eindelijk verdachten op het spoor: de telefoons van vier tieners die mogelijk bij één van de branden betrokken waren, werden in beslag genomen.