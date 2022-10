Een fietser op een speedpedelec en een scooterrijder zijn maandagochtend om 10.50 uur op de Amersfoortseweg in Bunschoten-Spakenburg op elkaar gebotst. Beiden raakten gewond.

De man op de speedpedelec is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De dame op de scooter is ter plekke behandeld aan haar verwondingen. Het is niet de eerste keer dat het misgaat op dit punt. Weggebruikers nemen de bocht vaak te ruim en de hoge struiken maken de bocht onoverzichtelijk.

Een speedpedelec is een elektrische fiets die snelheden tot 45 kilometer per uur kan halen. Normaal gaat een elektrische fiets maximaal 25 kilometer per uur.