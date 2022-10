De woning in Barneveld waar zondagmiddag een inval is gedaan vanwege verboden wapenbezit, blijkt van een militair. De Koninklijke Marechaussee trof een nog onbekend aantal wapens aan na onderzoek.

Zo'n vijftien agenten van de Koninklijke Marechaussee vielen zondag aan het einde van de middag de woning aan de Churchilllaan binnen en waren uren bezig met het doorzoeken daarvan. Al die tijd was de omgeving van het huis afgezet met linten. Opvallend was toen al dat de inval niet werd gedaan door de 'gewone' politie, maar door de marechaussee, de militaire politie.

Dat blijk dus te komen doordat de bewoner van het huis militair is, zo stelt een woordvoerder van de marechaussee maandag. "De bewoner wordt verdacht van het overtreden van de wet wapens en munitie", aldus de woordvoerder. "Er waren wapens in huis die hij niet had mogen hebben.'' Om hoeveel wapens het gaat en van welk type deze zijn, kon de woordvoerder maandag nog niet zeggen. Ook welke leeftijd de man heeft is onbekend. Zeker is wel dat de man nog vast zit voor nader verhoor.