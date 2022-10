Op de carpoolplaats in Amersfoort is een auto in de greppel beland. De eigenaar is nergens te bekennen.

Rijkswaterstaat en de sleepdienst zijn om 8.30 uur ter plaatse gekomen om de auto beter te bekijken. Het zou gaan om een geparkeerde auto, die door de eigenaar is achtergelaten en vervolgens in de greppel is gerold. Rijkswaterstaat heeft de eigenaar proberen te bellen, maar ze krijgen geen contact. In contact met de politie zal worden besloten wat er met de auto gedaan wordt.