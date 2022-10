Het nieuwe gemeentehuis van Nijkerk pakt waarschijnlijk duurder uit dan gedacht. Door de oorlog in Oekraïne en de coronapandemie zijn de prijzen van energie en bouwmaterialen sterk gestegen. En dan huist er ook nog een beschermde dwergvleermuis in het pand.

Eind vorig jaar meldde de gemeente nog dat de verbouwing van het voormalige onderkomen van de Rabobank aan de Van 't Hoffstraat tot stadhuis, door een versobering van de plannen, goedkoper uit zou pakken; geen 14 maar 12 miljoen euro. Sindsdien is de situatie in de wereld echter ingrijpend veranderd.

Op welk bedrag de opknapbeurt nu uitkomt, kan het college van B en W nog niet zeggen. Het streven is om het nieuwe gemeentehuis, dat in de plaats komt van het gebouw aan het Kolkplein, eind 2023 op te leveren. Dat is een half jaar later dan de bedoeling was.

De vertraging wordt mede veroorzaakt door de aanwezigheid van de dwergvleermuis in het pand. Deze verblijfplaats is wettelijk beschermd, zodat extra maatregelen nodig zijn. In afwachting van de uitkomsten van een ecologisch onderzoek probeert de gemeente alvast een ontheffing te krijgen op de wet Natuurbescherming. De hoop is dan dat de verbouwing begin volgend jaar van start kan gaan.