Het zware verkeer kan weer over de Eembrug. Zaterdagmiddag is met een grote hijskraan een nieuw, 32 ton wegend brugdek geplaatst. Ironisch toeval: tijdens de werkzaamheden begon de naastliggende fietsbrug te haperen.

De brug, die Baarn met Bunschoten verbindt, lag er ruim een maand uit. Na twee jaar voortdurend en hemeltergend trammelant met slagbomen die niet opengingen en een brug die niet open of niet dicht kon, was de provincie Utrecht het zat.

Bij Spie in Sliedrecht werd een nieuw brugdek vervaardigd dat zaterdagochtend, na een tocht van bijna twee dagen, op een ponton op de plek van bestemming arriveerde. Voor het nieuwsgierige publiek was een kijkersvak ingericht, waar gretig gebruik van werd gemaakt.

De vervangingsklus begon om 10.00 uur en was vier uur later voltooid. De monteurs waren nog maar net bezig, toen er een storing ontstond bij de fietsbrug. Volgens een woordvoerder van de de provincie Utrecht was alles vrijdagavond nog getest en in orde bevonden. Vanwege herstelwerkzaamheden aan de fietsbrug liep het takelen van het brugdek een uur vertraging op.

De afgelopen weken is ook het wegdek van de Bisschopsweg (N414), die Eembrugge verbindt met Bunschoten, voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Door beide werkzaamheden te combineren hoopte de provincie de overlast beperken. De bedoeling is dat de weg dinsdagavond weer open gaat.