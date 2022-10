In de haven van Amersfoort komt vanaf vrijdag 28 oktober woonschip Robbedoes, beter bekend als de ‘Mondriaanboot’, te liggen. En dat is niet het enige: op het schip is een op Mondriaan geïnspireerde tentoonstelling van ‘Special Artists meet Mondriaan’ te zien.

De expositie is een samenwerking van het Mondriaanhuis met Special Arts, een landelijke stichting die stimuleert dat mensen met een beperking kunst kunnen beoefenen en hun talenten ontwikkelen. Vanwege de viering dat Piet Mondriaan 150 jaar geleden geboren werd in Amersfoort, zijn er veel exposities rondom een van Nederlands bekendste kunstenaars. Over de boot zelf: De Robbedoes is het woonschip van het echtpaar Anneke en Wim Robbertsen. Eind 2015 kochten zij dit schip, dat na een leven als werkend vrachtschip is omgebouwd tot een varend woonschip. Omdat het schip Amersfoort als thuishaven heeft en om het schip wat meer smoel te geven, schilderde Anneke een op Mondriaan geïnspireerde compositie op de kajuit. Sinds die tijd draagt Robbedoes de titel 'Mondriaanboot'. De tentoonstelling op het schip duurt tot en met zondag 30 oktober en is gratis te bezoeken. Amersfoort Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort