Een aantal woningen in Baarn zijn vrijdagavond ontruimd vanwege een mogelijk gaslek. Of dit daadwerkelijk het geval was, is nog niet duidelijk. Wel mochten de bewoners al snel weer naar huis.

Hulpdiensten reageerden rond acht uur 's avonds op een gasluchtmelding bij de flat Brinkzicht aan de Eemnesserweg. Kort nadat de brandweer de flat betrad, werden enkele naburige appartementen ontruimd. Een politiewoordvoerder kon geen precieze aantallen geven: "Het gaat om enkele flats, en gelukkig konden die mensen alweer vrij snel naar binnen." "Omdat de melding gepaard ging met een hulpvraag, kunnen we geen verdere informatie geven in verband met privacy van betrokken personen", aldus de woordvoerder. Onduidelijk is of er daadwerkelijk sprake is geweest van een gaslek of dat het ging om een vals alarm.