Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft 33.100 euro geschonken aan culturele organisaties in Amersfoort, Baarn en Leusden.

De Amersfoorste stichting PubArt krijgt 5000 voor de tentoonstelling Stille Omgang. Toonkunst Amersfoort krijgt 2000 euro voor het opvoeren van de Matthäus-Passion van Bach. Voor de Levende Historie Amersfoort is 1000 euro beschikbaar. Voor een concert in de Veerensmederij van Soundwave Collective is er 1500 euro. Amersfoort Fotostad krijgt 7500 euro, Orkestvereniging Amersfoort 2000 euro. Stichting Arteganza krijgt voor twee culturele producties 7500 euro.

Het Baarnse kamerorkest Artoni krijgt 1000 euro. De stichting Sandehs uit Baarn krijgt 5000 euro voor het Alltogether Ontmoetingsfestival. In Leusden is er 600 euro voor de stichting Kunstpromotie die dat kan gebruiken voor de open atelierroute in Leusden en Woudenberg.