De claim van projectontwikkelaar Hans Vahstal aan het adres van de gemeente Amersfoort kan de stad een bedrag van 48 miljoen gaan kosten. Het al jaren angstvallig verborgen bedrag, kwam woensdagmiddag onverwacht naar buiten tijdens een rechtszaak in de slepende Vahstal-procedure. Dat meldt freelance journalist Miro Lucassen die bij de zitting aanwezig was.

Dat Amersfoort tientallen miljoenen kwijt zou kunnen raken aan de Amersfoortse ondernemer is al geruime tijd duidelijk. In een brief aan de gemeenteraad van januari stelde Vahstal: "De schadeplichtigheid van de gemeente, de hoofdsom, kosten en de wettelijke rente bedraagt tientallen miljoenen. Deze wettelijke rente en daarmee de schade voor de stad loopt op dit moment met duizenden euro's per dag op."

Het geschil tussen het Amersfoortse stadhuis en projectontwikkelaar Hans Vahstal hangt als een zwaard van Damocles boven de stad. De steenrijke projectontwikkelaar (volgens zakenblad Quote goed voor 89 miljoen euro) kreeg eind 2020 gelijk in een langslepende ruzie over geschonden woningbouwafspraken. Het stadhuis boorde Vahstal 244 beloofde huizen door de neus. Die schade mag hij verhalen op de stad.

Om het bedrag te bepalen voeren de partijen een zogenoemde schadestaatprocedure. Het bedrag dat Vahstal eist - zoals hij op 1 juli dit jaar bekend maakte - moest strikt geheim blijven. Raadsleden worden enkel onder geheimhouding op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Toch kwam de hoogte van de claim woensdag naar buiten, toen gemeenteadvocaat Remko Wijling zich tijdens de rechtszaak het bedrag van 48 miljoen liet ontvallen. Of het ging om een verspreking of een strategische zet, is niet duidelijk. De gemeente Amersfoort kon woensdagavond nog niet reageren op het naar buiten gebrachte claimbedrag.