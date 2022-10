The Blueberry opent op dinsdag 18 oktober de deuren in Nijkerk. Het Amerikaans geïnspireerde restaurant is dan zes dagen per week geopend voor ontbijt, lunch en huisgemaakte taartjes.

De Nijkerkse poot van The Blueberry, dat al twee vestigingen heeft in Amersfoort, is geheel tot stand gekomen door crowdfunding. "Niks mis met een lening bij de bank hoor, maar hoe leuk is het als je de pagina ververst en hup, er is wéér 25 euro binnen", zei eigenaresse Lisette de Jong daar eind augustus over in het AD.

Wat haar deed besluiten om online geld in te zamelen in plaats van 'ouderwets' een gesprek met de bank te plannen? "Allereerst de hoogte van het bedrag. Was het twee ton geweest, ja, dan is het een ander verhaal en daarvoor zou ik niet zomaar een crowdfunding durven beginnen. Maar toen we dit leegstaande pand aan Het Verlaat in Nijkerk tegenkwamen, bleek er helemaal niet zoveel nodig."

In anderhalve week tijd bracht haar crowdfunding de laatste veertigduizend euro op die ze nodig had om een derde filiaal te openen in Nijkerk. "Overweldigend. En ook de ontzettend leuke berichtjes die we binnenkrijgen." Begin oktober is The Blueberry Nijkerk dus een feit.