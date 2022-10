Op de Voortse Ring N303 is zondagmiddag rond 12.50 uur een auto van de weg geraakt. Een 81-jarige vrouw uit Voorthuizen bestuurde het voertuig.

De vrouw reed vanuit Voorthuizen richting Putten, en verloor waarschijnlijk de macht over het stuur. De vrouw is bij het eenzijdige ongeval gewond geraakt en wordt per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto heeft flinke schade opgelopen.