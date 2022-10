Op de parkeerplaatsen in het bosrijke dorp, was tussen 13.00 uur en 15.00 uur in de middag geen enkel vrij plekje meer te vinden. De toegangswegen richting het dorp werden daarom tijdelijk afgesloten.

De gemeente kon niet anders dan de toegangswegen naar het dorp tijdelijk afsluiten. Verkeersregelaars werden ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. Zowel verkeer dat de Vuursche Steeg op wilde draaien vanuit de richting Maartensdijk en Soest als verkeer dat dit wilde doen bij de Hooge Vuurscheweg vanuit de richting Baarn en Hilversum werd tegengehouden. De gemeente waarschuwde vrijdag al dat het net als afgelopen weken druk beloofde te worden met auto's in en rond Lage Vuursche. Vandaar dat een ambtenaar de 'herfstgouden' tip verspreidde via sociale media: 'laat de auto thuis en pak lekker de fiets. Dat is dubbel genieten van de natuur.' Het bleek toch tegen dovemansoren getuige de grote stroom auto's die zondagmiddag er voor zorgde dat het dorp compleet vastliep. Het is lang niet de eerste keer dat de gemeente Baarn opriep om niet met de auto te komen en het zal ook niet de laatste keer zijn. Ook de herfstvakantie staat de laatste twee jaar garant voor een dergelijke oproep om niet met de auto naar het bos te komen. En ook dan gaat het steevast mis. Sommige inwoners van het dorp zien de drukte met lede ogen aan. Sinds de eerste corona-lockdown in maart 2020 krioelt het in het bos. De gemeente Baarn voorzag dat de bezoekersaantallen misschien zouden verminderen als de pandemie voorbij zou zijn, maar daar lijkt het nu dus nog niet op. Met horeca, mountainbikeroutes en een goede bereikbaarheid is de reputatie van het dorp onverwoestbaar.