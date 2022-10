Vrijdagavond is een grote brand uitgebroken in een fabriekshal aan de Landweer in Barneveld. De eerste melding kwam rond tien uur binnen, en vrijwel meteen werd het sein 'grote brand' gegeven. Brandweerlieden vanuit de wijde omtrek zijn opgeroepen.

Het gaat om een grote uitslaande brand die is ontstaan de hal van een bedrijfspand. Volgens een ooggetuige gaat het om de fabriekshal van een coatingbedrijf. Over de de oorzaak is nog niets bekend. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Gelderland Midden is er geen reden om te vermoeden dat er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.

Naast de Barneveldse brandweer, is personeel uit Arnhem en Ede opgeroepen. Rond elf uur was de brand op het dak grotendeels geblust, maar woedde deze in de fabriekshal nog verder. De brandweer probeert voornamelijk te voorkomen dat de brand overslaat naar naburige gebouwen. Omwonenden die last hebben van de rook, krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten.