Worden toekomstige Oekraïense bewoners van tijdelijke woonunits op het parkeerterrein naast het ziekenhuis in Baarn straks gewekt door de tien kukelende hanen van het hertenkamp ernaast? Wat betreft de stichting Hertenkamp niet.

De stichting Hertenkamp heeft vrijdag bij de rechtbank in Utrecht om een voorlopige voorziening gevraagd. Kent de rechter die toe, dan geldt de omgevingsvergunning voor zes woonunits en een mobiel dagverblijf niet en kunnen de gebouwen niet worden gebruikt. Momenteel staan er tijdelijk al twee caravans.

Ook de stichting Mooi Baarn en vijf omwonenden verzetten zich tegen de plaatsing van de units, maar zij zijn door een juridisch misverstand niet toegevoegd aan de partijen die een voorlopige voorziening vragen. Zij vinden dat het Maarschalksbos, waarin het ziekenhuis MC Meander staat, moet worden gevrijwaard van nieuwe woningen.

Nooit bouwen

Ze vinden dat het Maarschalksbos moet blijven zoals het is. Ruim een eeuw geleden schonk de toenmalige eigenaar, de hoogbejaarde Johanna van IJsendijk, het bos aan de gemeente. Met als voorwaarde dat er nooit mag worden gebouwd. In de jaren zestig is het met een afkoopsom aan de erfgenamen mogelijk geworden het ziekenhuis te bouwen.

De ongeruste personen en organisaties in Baarn vrezen dat met de komst van de woonunits de deur wordt opengezet voor definitieve woningbouw in het bos, dat een grote waarde heeft voor de buurt. "Akelig genoeg zijn vluchtelingen hierin de speelbal: vluchtelingen die de gemeente een fatsoenlijk onderkomen moet bieden, daar zijn we het allemaal wel over eens. Daarvoor zijn echter ook andere mogelijkheden", zegt Martha Meerburg, bestuurslid van het hertenkamp. "Er zijn zelfs privélocaties aangedragen door inwoners van Baarn."