De aanwezigheid van een das blokkeert het plan van de gemeente Soest om nog dit jaar op een weiland aan de Insingerstraat in Soest maximaal 200 gestapelde wooneenheden voor Oekraïense vluchtelingen neer te zetten. Deze door de buurt aangevochten 'Flats van Metz' komen er niet eerder dan volgend jaar.

Pas in het voorjaar kan worden uitgezocht door ecologen of de das foerageert op en rond het weiland. Dan is het paartijd en kan het dier het beste worden geobserveerd. Op camera's is de das al meermalen gesignaleerd. Ook bewoners van het gebied hadden al eens melding gedaan van een das.

Burgemeester Rob Metz maakte zich al vanaf maart sterk voor de komst van opvang voor mensen uit Oekraïne op deze plek. Het liefst moest die er nog voor de Kerst zijn, was de wens. "We gaan nu andere locaties zoeken voor de opvang van deze vluchtelingen", maakte hij vanmorgen bekend.

Volgens de burgemeester is Soest rijk gezegend met dassen. "We hebben eigenlijk een over-populatie aan dassen. Dat kan ook andere plannen voor woningbouw vertragen", zegt hij. Welke dat zijn is nog niet in beeld. "Ze doen het goed hier, er zijn er meer dan zestig."