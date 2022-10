Gemeente Barneveld wil in ieder geval wel meer bomen en planten in de centra van Voorthuizen en Barneveld, maar zit wel met één probleem. De bereikbaarheid. Politieke Partij Lokaal Belang denkt nu de oplossing te hebben gevonden: 'wandelende bosjes'.

Sjoerd van Amerongen van de partij zag met eigen ogen hoe dat werkt in het centrum van Leeuwarden. Daar stonden in de zomermaanden 'mini-bossen' in het centrum, gecreëerd door bomen in grote verplaatsbare bakken neer te zetten.

'Wellicht is dit een over te nemen idee om hiermee de centra in onze kernen op een innovatieve manier te vergroenen', oppert Van Amerongen.

Want het probleem van het planten van vaste bomen en struiken is dat ze in de weg staan bij grote geplande evenementen en ook invloed hebben op de bereikbaarheid.

Van Amerongen vraagt het college om de afdeling groenvoorziening van de gemeente contact op te laten nemen met Arcadia en de gemeente Leeuwarden om meer informatie over 'Bosk' te krijgen, zoals het tijdelijke project in Leeuwarden was gedoopt. Hij hoopt dat de burgemeester en wethouders een dergelijk project willen opnemen in het bomenbeleidsplan van de gemeente en daar geld voor vrij maken.