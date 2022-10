Een wildwestachtervolging heeft in het centrum van Amersfoort geleidt tot het in beslag nemen van een motorscooter. De politie zat donderdag aan het einde van de middag achter drie snelheidsduivels aan; de bestuurders wisten te vluchten, maar één voertuig zijn ze wel kwijt.

Piepende banden, gillende sirenes en meerdere (onopvallende) politievoertuigen. Het was allemaal hoor- en zichtbaar in het centrum van Amersfoort. De reden? Meerdere motorscooters die ervandoor gingen toen zij een stopteken kregen.

Maar wat de politie ook probeerde, de scooters waren sneller én wendbaarder. Via het Eemplein reden ze de wijk De Koppel in, waarna de politie de verdachten uit het oog verloren. "Maar we troffen wel een motorscooter aan die nog warm was", aldus politiewoordvoerder Wim Hoonhout. "Daar zat geen kentekenplaat op."

Doordat agenten dit voertuig wel herkenden vanwege de achtervolging, is besloten deze mee te nemen naar het bureau. Daar zal technisch onderzoek plaatsvinden.

Waar de anderen voertuigen zijn en wie er donderdagmiddag zo hard door een druk gebied reden, is onbekend.