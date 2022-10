Samen sta je sterker dan alleen. Dat zullen Theater de Speeldoos en brouwerij De Brouwkamer uit Baarn ook hebben gedacht. Vanaf deze week zijn namelijk de lokale bieren van de brouwerij verkrijgbaar aan de bar van het theater.

Op dit moment gaat het om drie bieren: het Baarns Blondje, Saisonnetje en de Tripel. Binnenkort volgt een vierde.

Brouwer Jiek Weishut is enthousiast over de samenwerking. "Ik kom graag in dit knusse theater. Het is dan ook naast een eer, echt superleuk dat iedereen hier straks kan genieten van een goed glas lokaal bier."