Door de regenval van afgelopen tijd mag er sinds gisteren weer oppervlakte- en grondwater worden gebruikt in de regio Amersfoort. Het verbod dat deze zomer gold, wordt grotendeels opgeheven.

Waterschap Vallei en Veluwe zag zich door de grote droogte deze zomer lange tijd genoodzaakt een verbod in te stellen op het gebruik van grond- en oppervlaktewater. Dat verbod komt nu gedeeltelijk te vervallen, aldus het Waterschap.

Sinds 18 mei geldt er op een groot deel van het oosten van de regio Amersfoort een onttrekkingsverbod van oppervlaktewater voor die gebieden waarop geen aanvoer van water mogelijk is. Gebieden waar water kan worden ingelaten, bijvoorbeeld uit de IJssel en de Nederrijn, vielen buiten het verbod. Vanwege de extreem lage rivierstanden bleek het in augustus echter noodzakelijk om het verbod uit te breiden naar deze gebieden.

Door de neerslag van de afgelopen tijd wordt dit verbod ingetrokken en geldt weer het verbod zoals dat werd afgekondigd op 18 mei. Dat betekent dat inlaatgebieden als het Valleikanaal weer gebruikt mogen worden om oppervlaktewater te winnen.

Om onherstelbare schade aan de natuur te voorkomen, werd tevens besloten een verbod in te stellen op het gebruik van grondwater. Vanaf 26 augustus was dat enkel nog toegestaan tussen 22.00 en 07.00 uur. Ook aan die beperking komt nu een einde. Op veel plekken heeft de grondwaterstand het dieptepunt achter zich gelaten en is weer sprake van een voorzichtige stijging, aldus Waterschap Vallei en Veluwe.

Op de website van Waterschap Vallei en Veluwe staat een kaart met daarop de plekken waar de verboden voor het gebruik van oppervlakte- en grondwater nu nog gelden.