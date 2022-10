De Dierenbescherming in Amersfoort heeft een contractverlenging gekregen van drie jaar, met nog eens twee opties voor verlenging van nog een jaar.

In deze periode gaat de Dierenbescherming zorgen voor opvang van honden, katten, konijnen en knaagdieren. Én bieden zij een goede plek voor Amersfoorters om een dier te adopteren of om over zorg aan dieren te leren.

,,Realiseer je goed: Amersfoort telt meer dieren dan mensen. Zowel bij mensen thuis, maar zeker ook in het wild. De komende jaren is een nog ruimere zorg gegarandeerd voor dieren in Amersfoort die noodhulp of opvang nodig hebben’’, zegt wethouder Johnas van Lammeren van dierenwelzijn.

De overeenkomst tussen de Dierenbescherming en de gemeente Amersfoort betreft afspraken over het opvangen van gezelschapsdieren door het DBCA, het vervoer van dieren door Dierenambulance Amersfoort, het opvangen van inheemse vogels door Dierenzorg Eemland, het opvangen van egels door Egelopvang Midden Nederland en het opvangen van reptielen door de Reptielenopvang Zwanenburg.