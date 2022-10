De minderjarige Amersfoorter die ervan wordt verdacht een zeer gewelddadige woningoverval te hebben gepleegd in zijn woonplaats, blijft vastzitten. Het is een lichtpuntje in een moeizaam dossier.

De zeventienjarige wordt ervan verdacht dat hij samen met anderen in juli een woning aan de Paasberg in Vathorst overviel. Met bruut geweld - twee bewoners raakten (zwaar) gewond - probeerde hij het Rolex-horloge van één van de aanwezigen te stelen. Niet lang na de overval kon de zeventienjarige worden aangehouden. Het zou gaan om iemand die in dezelfde wijk woont. De rechtbank besloot maandagmiddag dat de verdenkingen zo sterk zijn, dat de tiener vast blijft zitten. De zaak wordt op 10 januari, 13.30 uur, inhoudelijk behandeld. Dit gebeurt achter gesloten deuren, omdat de verdachte minderjarig is. Afgelopen jaar werd Amersfoort meermaals opgeschrikt door (woning)overvallen, waarbij de verdachten het voorzien hadden op Rolex-horloges. De misdaden werden daarom behandeld op de nationale televisie bij Opsporing Verzocht, maar dit leverde 'slechts' zo'n tien tips op. Meerdere verdachten lopen nog vrij rond.