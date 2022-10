Ter afsluiting van de Kinderboekenweek vindt op zondag 16 oktober het kinderboekenfestival plaats in het Eemhuis in Amersfoort. Er zullen onder meer voorstellingen te zien zijn, workshops worden gegeven en bekende schrijvers op bezoek komen.

Het thema van het kinderboekenfestival dit jaar is: Gi-ga-groen. Oftewel: de natuur staat centraal. Zo is kinderboekenschrijver Marc ter Horst aanwezig. Hij schreef het boek Palmen op de Noordpool: een boek over klimaatverandering. Daarnaast zijn Lotte Stegeman, bekend van: Ik voel ik voel wat jij niet ziet en illustrator Mark Janssen, bekend van Dino's bestaan niet, van de partij.

Meester Grrrrroen

Ook zijn er veel voorstellingen op de 16de, zoals De Krekel en de Mier, Meester Grrrrroen en Nooitgenoeg. Verder organiseert Scholen in de Kunst een muzieksafari door heel het Eemhuis en zijn er workshops dans, theater en beeldende kunst waar bezoekers aan mee kunnen doen.

Het kinderboekenfestival is bedoeld voor kinderen tussen de 4 en twaalf jaar. Zij kunnen voor 10 euro aan alle activiteiten meedoen. De ouders betalen 5 euro om mee te mogen.