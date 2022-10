Op het Smallepad in Amersfoort hebben tieners een Go Sharing-scooter in de brand gestoken. Een ooggetuige spreekt van minimaal zes verdachten.

Rond de klok van 18.00 uur werd de brand ontdekt bij een scooter van deelvervoerbedrijf Go Sharing. De tweewieler stond geparkeerd op het Smallepad, vlak bij station Amersfoort Centraal. De brandweer en politie werden ingeschakeld, waarbij eerstgenoemde de brand kon blussen. In de omgeving is nog gezocht naar de daders, maar zo ver bekend zijn deze niet gevonden. De ooggetuige heeft aan de politie verteld dat meerdere jongens op een fiets ervandoor gingen.