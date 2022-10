Amersfoorters zijn sinds corona véél meer online gaan shoppen, waardoor ze meer dozen en verpakkingsmateriaal weg moeten gooien. Zoveel, dat de papiercontainers het niet meer aankunnen en uitpuilen. Grotere bakken plaatsen is volgens de gemeente de oplossing. De kosten? 300.000 euro.

Dat blijkt uit een brief die verantwoordelijk wethouder Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren, Dienstverlening) naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

"We zien dat de ingezamelde hoeveelheid oud-papier en karton toeneemt", aldus de bestuurder. "Deze stijging zien we in gewicht, maar vooral ook in volume."

Wanneer de nieuwe containers Amersfoort binnen komen rollen, en hoeveel groter ze precies worden, is op het stadhuis nog niet bekend. Van Lammeren geeft aan 'later dit jaar met een concreet voorstel te komen'.

Het is niet voor het eerst dat Amersfoort in haar maag zit met het oud papier: begin vorig jaar kondigde de gemeente aan clubs en verenigingen niet langer te betalen voor ingezameld karton, omdat de kosten als gevolg van de stijgende verwerkingskosten de pan uit rezen.