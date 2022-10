Een wel heel bijzondere diefstal, deze zondag in de bossen van Baarn. Bij de Lage Vuursche werden vele tientallen paddenstoelen onderschept, die daar illegaal waren geplukt. Volgens de handhaver die de dieven in de kraag vatte, ging het om 5,5 kilo.

De plukkers werden betrapt in de bossen van landgoed Pijnenburg en die van Staatsbosbeheer. Laatstgenoemde beheerder meldt op haar website dat het plukken van paddenstoelen een vorm van stroperij is, en dat is strafbaar voor de Nederlandse wet. Staatsbosbeheer gedoogt 250 gram (een champignonbakje vol), maar die hoeveelheid is hier blijkens de foto die werd genomen van de vangst flink overschreden.

Verder is het plukken van paddenstoelen een gevaarlijke bezigheid, aldus de bosbeheerder. "Zeker voor paddenstoelen geldt dat het niet eenvoudig is om niet-giftige van giftige soorten te onderscheiden. Staatsbosbeheer stimuleert het plukken van paddenstoelen daarom niet."

Staatsbosbeheer noch de gemeente Baarn, werkgever van de handhaver die de dieven aansprak, waren zondag bereikbaar voor commentaar.