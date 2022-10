Een koe kwam zondagmorgen rond 11.30 uur flink in de problemen in het buitengebied van Eemnes. Het dier was vast komen te zitten in de sloot en kon er niet meer zelfstandig uitkomen.

De boer, die het ook niet lukte het dier te bevrijden, schakelde de brandweer in. Die rukte uit naar de Noord Ervenweg. De inzet trok veel bekijks van fietsers. Amersfoort Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort