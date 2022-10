Bij een aanrijding tussen een groep fietsers en een tegenligger zijn zondagochtend vroeg in Amersfoort twee gewonden gevallen. Eén daarvan kwam er zover bekend met lichte verwondingen vanaf, de ander moest met zwaar letsel met spoed naar het UMC in Utrecht worden gebracht.

Het ongeluk gebeurde even na half twee in het tunneltje aan de Liendertseweg, dat bedrijventerrein De Hoef met de wijk Liendert verbindt. Volgens omstanders zou het gaan om een groep jongeren die op weg was naar de binnenstad van Amersfoort. De politie kon dit zondagochtend niet bevestigen.