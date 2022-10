Het aantal coronabesmettingen stijgt pijlsnel, maar in Woudenberg sluit de GGD vanaf vandaag de enige testlocatie van het dorp. Vaccineren kan nog wél.

Dat valt op te maken uit een bericht dat de gezondheidsdienst op haar website heeft geplaatst. De locatie aan de Dorpsstraat werd vorig jaar november geopend.

Waarom de GGD het testpaviljoen permanent sluit, is onduidelijk: de dienst is onbereikbaar voor commentaar. Woudenbergers met klachten kunnen nu alleen terecht in grotere testlocaties als Amersfoort.