In de stationshal van treinstation Amersfoort Centraal worden sinds vandaag teksten tegen eenzaamheid geprojecteerd op muren. Dat blijft zo tot en met donderdag 6 oktober.

De teksten zijn bedacht door kinderen en jongeren. Er staat een grote projector in de hal die de teksten op de muren projecteert. Dit gebeurt in tussen zes en negen uur 's ochtends en 's avonds van vijf tot elf uur.

Amersfoort is een van de tien treinstations in Nederland waar dat gebeurt. Ruim honderd leerlingen van Stichting IMC Weekendschool schrijven 'lichtpost' tijdens de week tegen eenzaamheid. Boodschappen als 'maak eens een praatje' of 'je bent welkom' zijn verwerkt in de projecties.

Dit project is een samenwerking tussen NS, de kunstenaars Femke Kempkes en Machteld Aardse, Pronorm en Stichting IMC Weekendschool. De IMC Weekendschool verzorgt aanvullend, motivatie-gericht onderwijs voor jongeren vanaf tien jaar, op die plekken in Nederland waar dat het hardst nodig is. De school is op 63 plekken actief, onder meer aan de Engweg in Hoogland.