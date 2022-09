Op zoek naar een sociale huurwoning in Amersfoort? Dan sta je jarenlang in de wachtrij. Maar er schijnt wel eindelijk licht aan het einde van de tunnel. Het afgelopen jaar zijn er bijna 320 nieuwe permanente sociale huurwoningen bij gekomen in Amersfoort.

Het is al jaren kommer en kwel voor de woningzoekende die is aangewezen op een goedkope huurwoning in Amersfoort. Op het dieptepunt in 2019 stond je in Amersfoort gemiddeld ruim acht jaar ingeschreven bij WoningNet voordat je aan de beurt was voor een huis. Dat was nog veel langer als je op zoek was naar een eengezinswoning. Terwijl die wachttijd jarenlang opliep, lijkt het tij nu toch gekeerd.

Voor het tweede jaar op rij is de wachttijd voor sociale huurwoningen korter geworden, inmiddels ruim zeven jaar. De Alliantie, Portaal en Omnia zijn druk bezig met de bouw van extra sociale huurwoningen. In 2021 kwamen er er netto 320 sociale huurwoningen bij. Daarnaast zijn er ook nog eens 275 tijdelijke woningen neergezet, blijkt uit een nieuwe evaluatie van de afspraken in 2021 tussen de gemeente en corporaties.

Verkoop sociale huurwoningen

De groei van goedkope huurwoningen had nóg veel groter kunnen zijn als de woningbouwcorporaties geen eigen huizen hadden verkocht. In totaal zijn er bijna 120 woningen van de hand gedaan. Oppositiepartij Amersfoort2014 stelde daar begin dit jaar nog grote vraagtekens bij. Zeker omdat daarbij vaak de mooiste sociale huurwoningen worden verkocht.